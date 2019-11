Actrita si cantareata Jennifer Lopez a afirmat joi ca un regizor de film i-a cerut sa-i arate sanii, sub pretextul ca va interpreta o scena nud, desi in momentul discutiei nu se aflau pe platoul de filmare, relateaza EFE.



"Un regizor, in timpul probelor de costume, mi-a cerut sa imi scot tricoul pentru ca trebuia sa joc o scena nud in film", a marturisit ea in cadrul unei mese rotunde cu alte actrite organizata de revista The Hollywood Reporter.

"Dorea sa-i arat sanii, iar eu i-am spus ca nu suntem pe platou", a explicat Lopez, care nu a dezvaluit numele regizorului si nici anul in care s-a petrecut incidentul.

"Am spus ca nu (...), dar imi amintesc ca in acele momente am intrat in panica. Alaturi de mine era o creatoare de costume. Nu ma simteam singura, asa ca am avut taria sa-i spun ca nu", a povestit ea.

Celelalte actrite care au participat la masa rotunda au fost Scarlett Johansson, Lupita Nyong'o, Awkwafina, Laura Dern si Renée Zellweger.

"Daca cedezi chiar si pentru un moment, persoana profita crezand ca poate face ce vrea. Dar cum m-am tinut tare, el a batut in retragere si apoi si-a cerut scuze", a explicat Jennifer Lopez.

Dupa ce regizorul a iesit din incapere, creatoarea i-a spus ca regreta cele intamplate, dar a glumit pe seama personalitatii actritei nascuta in Bronx, scrie Agerpres.

Dupa episodul relatat de Lopez, Lupita Nyong'o s-a declarat multumita de faptul ca lucrurile s-au schimbat la Hollywood dupa miscarea Me Too si ca astfel de incidente se intampla tot mai rar.

"Deosebirea este ca acum conversatiile se petrec in locuri publice unde este mai usor sa atragi atentia fata de un comportament nepotrivit", a precizat ea.