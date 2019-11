Cantaretul de opera italian Andrea Bocelli a lansat miercuri, impreuna cu UNESCO, programul muzical educational ''Voices of the World'' pentru a ajuta copiii afectati de conflictele armate, relateaza Reuters.



Programul multianual va veni in completarea renumitului proiect al tenorului "Voices of Haiti" din 2016 care a oferit terapie prin muzica, lectii, repetitii, timp de joc si hrana unui numar de 12.000 de copii din una dintre cele mai sarace tari ale lumii.

"Muzica este un limbaj universal care poate influenta sufletul omului intr-un mod pozitiv", a declarat Bocelli, in varsta de 61 de ani, din Paris dupa semnarea unui acord cu UNESCO pentru crearea unor programe similare de educatie muzicala in tari precum Mali.

Programul "Voices of the World" al Fundatiei Andrea Bocelli va incepe in 2020, cu accent pe regiuni precum Siria, Irak si teritoriile palestiniene, potrivit Agerpres.

"Prin crearea unor coruri regionale si a altor activitati educationale, Fundatia Andrea Bocelli incearca sa sprijine participantii si comunitatile din care fac parte cu ajutorul muzicii prin consolidarea abilitatilor, stimularea creativitatii, incurajarea colaborarii si oferirea mai multor oportunitati de a reusi in viata", se arata intr-un comunicat al fundatiei.