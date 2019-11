Saptamana trecuta au aparut primele fotografii ale iubitei lui Keanu Reeves, Alexandra Grant: la vederea acestor imagini, multa lume a crezut ca este vorba de actrita britanica Helen Mirren, tinand cont de asemanarea izbitoare dintre ele, relateaza luni ziarul spaniol La Vangardia.



Cunoscutul actor american Keanu Reeves a aparut duminica pe covorul rosu la o gala de film din Los Angeles, alaturi de noua sa iubita, Alexandra Grant.

Dupa aproape doua decenii fara vreo relatie oficiala, sau despre care sa se stie ceva public, actorul din The Matrix a gasit din nou dragostea in bratele Alexandrei Grant, in varsta de 46 de ani.

Cand Reeves a venit la petrecerea din Los A¬Āngeles, la brat cu iubita lui, multi au crezut ca este vorba de actrita britanica Helen Mirren, in varsta de 74 de ani, scrie Agerpres.

De fapt era vorba de artista Alexandra Grant (46), mult mai tanara decat veterana actrita britanica, dar cu care impartaseste o mare asemanare fizica.

Hellen Mirren a fost saptamana trecuta invitata programului american Enterntainment Tonight, cu prilejul lansarii pe ecrane a noului ei film, "The good liar". Totodata, a fost un moment bun pentru a vorbi despre confuzia care s-a facut intre ea si Alexandra Grant.

"Este o mare onoare pentru mine. Pare o femeie incantatoare. Pe de alta parte il cunosc foarte bine pe Keanu, deoarece a facut un film cu sotul meu [Taylor Hackford] in urma cu cativa ani. De aceea cred despre el ca este una dintre cele mai adorabile si dragastoase persoane din lume", a spus actrita.

Si a incheiat subliniind: "Deci nu pot spune despre ea decat ca este o femeie norocoasa si sunt sigura ca si el este la fel de norocos sa o aiba alaturi ca partenera".