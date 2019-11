Regizorul Roman Polanski, acuzat de o actrita franceza ca ar fi violat-o in 1975, respinge total aceste acuzatii, a declarat duminica avocatul sau, adaugand ca ia in considerare o eventuala actiune in justitie fata de publicarea acestor marturii, relateaza AFP.



"Polanski neaga ferm aceasta acuzatie de viol", a declarat avocatul sau, Hervé Temime, intr-un comunicat transmis AFP.

"Lucram la actiunile legale pe care dorim sa le folosim impotriva acestei declaratii", a spus avocatul, care a precizat ca regizorul, al carui nou film bazat pe Afacerea Dreyfus apare miercuri in Franta, "nu va participa la procesul mediatic".

Intr-o marturie publicata vineri seara de ziarul Le Parisien, Valentine Monnier, fotograf, fost manechin si actrita in cateva filme in anii '80, l-a acuzat pe Roman Polanski ca ar fi lovit-o si violat-o in 1975 in Elvetia, pe cand avea 18 ani.

Monnier, in prezent in varsta de 63 de ani, a declarat pentru Le Parisien ca violul a fost unul extrem de violent. Publicatia sustine ca a discutat cu mai multe persoane din anturajul lui Monnier si ca acestea i-au confirmat ca actrita le-a povestit despre incident la scurt timp dupa ce acesta avusese loc, scrie Agerpres.

Actrita sustine ca s-a simtit indemnata sa vorbeasca acum, la peste 40 de ani de la incident, in conditiile in care saptamana viitoare va fi lansat in Franta cel mai recent film al lui Polanski, "J'Accuse".

Filmul, recompensat anul acesta cu Marele premiu al juriului la Festivalul de Film de la Venetia si intampinat cu recenzii favorabile, nu si-a gasit inca un distribuitor american, semn al presiunii crescande puse pe cei acuzati de abuzuri in era #MeToo.