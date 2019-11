Actrita americana Jane Fonda a fost arestata pentru a patra oara in decurs de o luna, vineri, la Washington, unde a participat la un nou protest organizat pentru a sanctiona lipsa de implicare a politicienilor americani in privinta pericolelor generate de schimbarile climatice, informeaza AFP.





"De aceasta data, probabil ca voi petrece noaptea in inchisoare, dar sunt OK cu asta", a declarat actrita si activista americana in fata jurnalistilor prezenti la fata locului in momentul in care artista a fost arestata si incatusata de politistii locali.

"O noapte, e o nimica toata", a glumit Jane Fonda, reamintind ca aceasta nu este prima ei arestare.

Pentru a putea urmari acest video te rugam sa accepti plasarea de cookie-uri de marketing. Accepta toate cookie-urile.

Alaturi de 30 de activisti si de actritele Rosanna Arquette si Catherine Keener ca invitate vedeta, Jane Fonda s-a asezat pe jos si a inceput sa scandeze sloganuri ecologiste intr-o cladire administrativa a Congresului american, unde dreptul de a protesta este interzis, asteptand ca agentii de politie, de acum deja obisnuiti cu protestele sale, sa intervina pentru a o retine si a o conduce la un post de politie.

Actritele Rosanna Arquette si Catherine Keener au fost la randul lor arestate si incatusate.

Jane Fonda, o legenda a cinematografiei americane, devenita dupa anii 1970 o infocata activista pacifista si feminista, a initiat la varsta de 81 de ani o miscare de nesupunere civila inspirata de tanara suedeza Greta Thunberg.

"Am fost inspirata de Greta Thunberg si de tinerii elevi grevisti din lumea intreaga", a explicat cunoscuta actrita, revendicand "privilegiul" conferit de notorietatea sa pentru a reaminti oamenilor "ca ne confruntam cu o criza care ar putea decide daca generatiile urmatoare, copiii si nepotii nostri, vor avea un viitor".

Si este urgent ca oamenii sa actioneze, a mai spus Jane Fonda, care s-a deplasat in Vietnam in 1972 pentru a manifesta impotriva razboiului. Acel protest i-a adus vedetei americane porecla "Hanoi Jane".

"Ne mai raman 11 ani pentru a face cale intoarsa, va trebui sa fim foarte curajosi, foarte uniti si foarte hotarati", a explicat fiica actorului Henry Fonda, vineri, referindu-se la rapoartele stiintifice care vorbesc despre necesitatea unei reduceri drastice a emisiilor de carbon inainte de 2030 pentru a evita o incalzire catastrofala a climei de pe Terra.

Alaturi de Diane Lane si Mark Ruffalo

In noua sa cruciada pentru mediu, Jane Fonda sustine "Green New Deal", un ambitios program de lupta impotriva modificarilor climatice, promovat de democrati progresisti precum Elizabeth Warren, o candidata la nominalizare din partea Partidului Democrat in cursa pentru alegerile prezidentiale americane din 2020.

Republicanii - inclusiv presedintele Donald Trump - critica acest program, pe care il considera "prea radical".

"Ceea ce este cu adevarat radical este sa nu faci nimic", a reactionat Jane Fonda, asigurand ca nu ii sustine public pe niciunul dintre numerosii candidati democrati care vizeaza prezidentialele din 2020, desi unii dintre ei "detin nivelul de curaj necesar".

Acelora care o acuza ca este "o socialista", Jane Fonda le-a raspuns astfel: "Contribuabilii americani platesc 16 miliarde de dolari in fiecare an pentru a subventiona industria combustibililor fosili, asta inseamna socialism!".

Jane Fonda urmeaza sa fie judecata sambata dimineata pentru tulburarea ordinii publice, o infractiune minora, dar care ar putea totusi sa ii aduca o pedeapsa de cateva zile de inchisoare din cauza numeroaselor sale recidive.

Aceasta a fost cea de-a patra arestare in ultimele patru saptamani consecutive pentru vedeta americana, in urma campaniei sale de constientizare a politicienilor americani in legatura cu pericolele generate de schimbarile climatice.

Jane Fonda a dezvaluit public faptul ca s-a mutat la Washington pentru patru luni, cu scopul de a participa la proteste ecologiste.

Initiativa demarata de Jane Fonda poarta numele de "Fire Drill Fridays".

In fiecare saptamana, Jane Fonda, insotita de membri ai unor asociatii ecologiste, dar si de diverse vedete din industria de divertisment, se reunesc in ziua de vineri in fata Capitoliului din Washington pentru a sublinia felul in care criza climatica se intersecteaza cu diverse aspecte ale vietii umane, precum activismul, feminismul si drepturile omului.

Jane Fonda a promis ca va reveni si vinerea viitoare alaturi de fondatorii brandului de inghetata Ben & Jerry's - "care vor aduce multa inghetata" -, dupa cum a precizat actrita, care a anuntat participarea la acel protest a actorilor Diane Lane si Mark Ruffalo.

Foarte hotarata in acest demers, Jane Fonda s-a declarat dispusa sa fie arestata in fiecare zi de vineri, cel putin pana la jumatatea lunii ianuarie. Dupa aceea, ea este asteptata la Hollywood pentru a filma urmatorul sezon din serialul "Grace and Frankie".