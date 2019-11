Leo Iorga, fost vocalist al Compact a murit sambata, la varsta de 54 de ani. Vestea trista a fost anuntat pe Facebook de catre Adi Ordean, cel care i-a fost coleg in celebra si populara formatie romaneasca. Leo Iorga ar fi implinit la inceputul lunii viitoare 54 de ani.





"Colegul meu de trupa LEO IORGA a plecat spre o lume mai buna... DUMNEZEU SA-L IERTE Va ramane in inimile noastre pentru totdeauna”, scrie Ordean pe Facebook.

Leo Iorga s-a luptat in ultimii 8 ani cu cancerul, iar starea sa se agravase in ultima perioada. Recent, el a ajuns la spital, in urma unor complicatii date de o pneumonie care a recidivat.

Leo Iorga a sustinut ultimul concert la data de 20 septembrie, la Arenele Romane. Imobilizat in scaun cu rotile, dupa ultima operatie prin care a trecut, Leo Iorga a ascultat si a cantat atunci, alaturi de mii de oameni, piesele celebre ale formatiei Compact

A inceput sa cante la 14 ani ca tobosar in trupa liceului "Ioan Slavici". Pana in 1985 colaboreaza cu grupul "Pacific". In 1988 canta lead vocal la grupul Cargo lansand hiturile "Brigadierii", "Povestiri din gara"; "Erata", scrie Hotnews.

Din toamna lui 1988 pana in 1996, lead vocal al grupului Compact in componenta Leo Iorga, Adrian Ordean , Vlady Cnejevici , Teo Peter, Emil Laghia si Lelut Vasilescu, formatie catalogata de Florian Pittis si de multi altii drept "formula de aur a Compactului".