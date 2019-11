Cantareata pop americana Katy Perry a fost data in judecata de creatoarea de moda australiana Katie Perry pentru presupusa incalcare a marcii sale inregistrate, informeaza DPA joi.



Designerul din Sydney detine o marca de vestimentatie specializata in tinute de dama de zi cu zi si in prezent se identifica sub numele Katie Taylor, insa isi continua activitatea in cadrul marcii sale Katie Perry, inregistrata in Australia.

Potrivit documentelor prezentate la tribunal, la 24 octombrie Taylor a intentat proces pentru incalcarea marcii inregistrate impotriva lui Perry, al carei nume real este Katheryn Elizabeth Hudson, dar si a companiei acesteia, Killer Queen LLC, la Tribunalul Federal din Australia. Cantaretei americane i se reproseaza ca vinde imbracaminte sub marca Katy Perry in Australia, scrie Agerpres.

Prima audiere a fost stabilita la data de 21 noiembrie.

"Este o adevarata lupta intre David si Goliat", a afirmat Taylor intr-un comunicat trimis joi DPA.

Ea a precizat ca lupta ''pentru toate intreprinderile mici din aceasta tara care pot fi hartuite de aceste entitati de peste ocean care au mult mai multa putere financiara decat noi''.

Taylor si-a infiintat brandul de moda la sfarsitul anului 2006, iar marca sa a fost inregistrata in Australia incepand din 29 septembrie 2008.

Taylor a declarat ca avocatii cantaretei i-au solicitat in mai 2009 sa isi retraga cererea pentru inregistrarea marcii sale. Insa cantareata a renuntat la caz chiar inainte de a fi solutionat in instanta.

Taylor sustine ca Perry a ignorat de atunci marca sa inregistrata, ''plasandu-se deasupra legii in Australia'' si comercializand imbracaminte sub marca Katy Perry in marile supermarketuri.