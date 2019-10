Peste 70 de femei din Parlamentul britanic s-au raliat marti in jurul lui Meghan, ducesa de Sussex si sotia printului Harry, prin intermediul unei scrisori deschise in care si-au exprimat solidaritatea fata de pozitia ei privind presiunea intensa la care este supusa de mass-media din Marea Britanie, informeaza DPA.



Semnatarele scrisorii au dorit sa se declare solidare impotriva "naturii adeseori dezagreabile si inselatoare a articolelor publicate in mai multe din ziarele noastre nationale si care va vizau pe dumneavoastra, personalitatea dumneavoastra si familia dumneavoastra".

Unele dintre aceste articolele despre Meghan au avut "ceea ce poate fi descris ca subintelesuri arhaice si coloniale", au adaugat parlamentarele britanice.

"Ne asteptam ca mass-media nationale sa aiba integritatea de a sti cand o stire este de interes national si cand incearca doar sa distruga o femeie fara niciun motiv", precizeaza textul scrisorii.

Meghan Markle, fosta actrita TV in varsta de 38 de ani, a vorbit intr-un documentar, difuzat de postul britanic ITV, despre "perioada dificila" in care a trebuit sa faca fata presiunii mediatice intense la care a fost supusa in ultimii doi ani, scrie Agerpres.

Fosta actrita americana s-a casatorit cu printul Harry, in varsta de 35 de ani, intr-o ceremonie regala spectaculoasa, organizata la Castelul Windsor in mai 2018. Primul copil al cuplului, Archie, s-a nascut in mai 2019.