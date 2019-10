"Mihai al nostru drag! Al meu de o viata! Mi-ai colorat copilaria, mi-ai condus pasii in adolescenta si m-ai primit in sufletul tau ca prieten drag toata viata! Am impartit cu atata bucurie sute de scene, de platouri de filmare si simt acum ca s-a rupt ceva in mine!

E atat de trista despartirea fizica! Doare cumplit! Nu stie nimeni ce este dupa....dar sper cu toata fiinta mea ca ne vom mai juca precum doi copii asa cum am facut o mereu aici!

Simona, te imbratisez si-ti sunt alaturi! Condoleante!", a scris Anca Turcasiu pe Facebook.