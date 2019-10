Angela Kelly, designer si consiliera a reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii, a dezvaluit intr-o carte ce va fi publicata in aceasta saptamana entuziasmul aratat de suverana atunci cand regizorul Danny Boyle i-a propus sa apara intr-o secventa alaturi de agentul 007 intr-un videoclip ce a fost proiectat in deschiderea Jocurilor Olimpice de la Londra din 2012, relateaza EFE.



Mass-media din Marea Britanie a publicat luni un extras din cartea ei, "The Other Side of The Coin: the Queen, The Dresser and the Wardrobe", in care Angela Kelly vorbeste despre relatia sa cu suverana britanica. Volumul va aparea pe piata in aceasta saptamana.

Potrivit autoarei, colaboratoare si stilista de peste 25 de ani a suveranei britanice, ea a avut nevoie de doar "cinci minute" pentru a o convinge pe Elisabeta a II-a sa apara in acel clip regizat de Danny Boyle. "Dupa ce l-am auzit pe Danny (Boyle,) i-am cerut secretarului privat al suveranei, Edward (Young), sa ma lase sa discut cateva minute cu regina", a dezvaluit Angela Kelly.

Elisabeta a II-a s-a aratat amuzata de posibilitatea de a participa la acest proiect, dar a avut o conditie: sa aiba posibilitatea de a spune ceva in acel clip, in care avea sa apara alaturi de cel mai cunoscut spion britanic, James Bond, scrie Agerpres.

"Am coborat in fuga scarile pentru a vedea daca regina era libera. A amuzat-o foarte mult ideea si a spus ca era de acord sa apara in film, dar ca trebuia neaparat sa spuna ceva. 'Mai ales daca Bond vine sa ma salveze', a spus vesela regina", a adaugat Angela Kelly.

Potrivit autoarei cartii, regina a schimbat putin replicile, alegand sa spuna "Buna seara, domnule Bond", in loc de "Buna seara, James".

In acea secventa, celebrul agent 007 - interpretat de actorul britanic Daniel Craig - o salveaza pe regina de la Palatul Buckingham, urcand-o intr-un elicopter, din care sar amandoi cu parasuta deasupra Stadionului Olimpic din Londra (in scena saltului cu parasuta, suverana britanica a fost dublata de un actor-cascador).

Angela Kelly a subliniat ca dupa scurta intrevedere cu regina si dupa ce aceasta i-a confirmat ca va aparea in clip, Danny Boyle "aproape ca a cazut de pe scaun, atunci cand a auzit ca singura ei conditie era de a avea o replica" in videoclip.

Stilista britanica, in varsta de 61 de ani, a creat doua tinute identice pentru proiect, una pentru regina si cealalta pentru dublura ei, actorul Gary Connery, care acesta a purtat-o in momentul in care a executat saltul cu parasuta deasupra Stadionului Olimpic din Londra.