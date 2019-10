Actorul hollywoodian Dennis Quaid a anuntat ca s-a logodit cu iubita sa, Laura Savoie, in varsta de 26 de ani, informeaza sambata Press Association.



Starul american in varsta de 65 de ani, care a jucat in filme precum "The Parent Trap" si "The Day After Tomorrow", a cerut-o in casatorie pe Laura Savoie la cateva luni dupa ce s-au cunoscut.

Quaid a declarat pentru Extra ca a cerut mana lui Savoie in Hawaii. "S-a intamplat in extremitatea nordica din Oahu, la Turtle Bay. A fost ceva destul de spontan. Aproape o surpriza", a povestit el.

"Aveam inelul in buzunar... A fost un un plan de o luna si jumatate... Am vrut sa fie un eveniment privat. Ea a facut un selfie cu noi, iar eu am i-am aratat inelul si am intrebat: 'Vrei sa te casatoresti cu mine?', apoi ea s-a lasat jos", a declarat actorul.

Quaid, care s-a aflat in Hawaii pentru a promovat cel mai recent film al sau, "Midway", si Savoie, studenta la Universitatea din Texas, au inceput sa se intalneasca in vara, scrie Agerpres.

El a fost casatorit anterior de trei ori, cu actritele P. J. Soles si Meg Ryan si cu agenta imobiliara Kimberly Buffington.

Quaid are trei copii, printre acestia numarandu-se actorul Jack Quaid, singurul sau copil cu Meg Ryan.