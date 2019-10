Emilia Clarke a dezvaluit ca a izbucnit in lacrimi cand s-a intalnit cu Beyoncé la o petrecere organizata dupa ceremonia de decernare a premiilor Oscar, informeaza Press Association.



Actrita din "Game Of Thrones" a pus aceasta izbucnire pe seama alcoolului si a precizat ca in urma acesteia superstarul ar fi parasit zona rapid.

Actrita a povestit ca a cunoscut-o pe cantareata si pe sotul acesteia, rapper-ul Jay-Z, la o petrecere gazduita de acestia dupa Oscaruri, insa sustine ca intalnirea cu ei a luat-o pe nepregatite.

"Nu ma asteptam sa-i vad in carne si oase. Nu ma asteptam deloc la asta, am fost uimita sa fiu invitata", a declarat ea pentru emisiunea britanica ''The Graham Norton Show''.

"Ma gandeam: 'Cum s-a intamplat asta?' Cand am cunoscut-o pe Queen Bey, bausem prea mult si am inceput sa plang. Nu a mers bine. Cred ca a plecat de acolo foarte repede!", a povestit Emilia.

Actrita, care va putea fi vazuta curand in "Last Christmas", a dezvaluit cu aceeasi ocazie ca prietenii ei s-au interesat foarte putin de cariera ei si erau foarte in urma in ceea ce priveste vizionarea episoadelor din "Game of Thrones", scrie Agerpres.

"Au inceput cu lucruri de genul: 'Nu ne putem permite sa ne uitam pe stream la 'Game Of Thrones', nu avem bani, scuze, Emilia", a declarat ea.