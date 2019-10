Lungmetrajul "Joker" al Warner Bros. Pictures a devenit cel mai important film de categorie "R" din istorie, cu incasari la nivel international care au atins vineri 788,1 milioane de dolari, relateaza agentia Xinhua.



Potrivit Hollywood Reporter, filmul thriller a totalizat incasari de 258,6 milioane de dolari in America de Nord si 529,5 milioane de dolari in cinematografele din restul tarilor in care a rulat.

Potrivit estimarilor, incasarile vor depasi 800 de milioane vineri sau sambata si, in cele din urma, ar putea ajunge la aproape 900 de milioane de dolari la nivel mondial.

Precedentul record inregistrat de o productie cinematografica din categoria "R" a fost stabilit de filmul cu supereroi al Fox "Deadpool 2", care a generat incasari de 785 milioane de dolari la nivel international in 2018.

Filmele de categorie "R" sunt interzise persoanelor cu varsta sub 17 ani neinsotite de un adult.

Bazat pe personajul negativ din seria DC Comics, "Joker" este regizat de Todd Phillips si il are in rol principal pe actorul Joaquin Phoenix. Filmul urmareste parcursul lui Arthur Fleck, o persoana cu afectiuni psihice care esueaza in cariera de comediant si se transforma in clovnul criminal Joker, inamicul lui Batman.

Dupa ce a fost prezentat la Festivalul de Film de la Venetia si la Festivalul de Film de la Toronto, "Joker" a devenit subiectul unor semnificative controverse in Statele Unite. Inainte de a fi lansat pe marile ecrane, criticii si-au exprimat ingrijorarea ca filmul ar putea incita la violenta, invocand empatia cu care Todd Phillips si-ar trata eroul, scrie Agerpres.

Reprezentantii Warner Bros au raspuns ca ''nici personajul fictional Joker, nici filmul nu sustin in niciun fel violenta reala'' si ca nu a fost intentia filmului, a celor care l-au realizat sau a studioului de a prezenta acest personaj ''ca pe un erou".

''Joker'' a avut premiera la 31 august in cadrul Festivalului de Film de la Venetia, unde a fost recompensat cu marele premiu, Leul de Aur. Pelicula este cotata cu sanse mari la urmator sezon al premiilor Oscar.