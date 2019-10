Rapperul Kanye West declarat intr-un interviu publicat joi, cu cateva ore inainte de lansarea mult asteptata a noului sau album de studio, "Jesus Is King", ca va deveni intr-o buna zi presedintele Statelor Unite, informeaza AFP.



Intr-un lung interviu acordat lui Zane Lowe, prezentatorul emisiunii radiofonice "Beats 1 Show" difuzata de Apple Music, artistul american, in varsta de 42 de ani, care s-a convertit la crestinism in urma cu cateva luni, a abordat numeroase subiecte si tematici, inclusiv pornografia si mandatul presedintelui Donald Trump.

Rapperul a declarat ca maniera sa deschisa in care il sprijina pe presedintele republican Donald Trump - a aparut adeseori in public purtand o sapca rosie cu sloganul "Make America Great Again", similara celor purtate de sustinatorii actualului lider de la Casa Alba - are ca scop enervarea adversarilor democrati ai acestuia, scrie Agerpres.

"Pentru cel mai mare artist uman in viata, sa porti o casca rosie era o gluma a lui Dumnezeu la adresa tuturor oamenilor de stanga. Ca pentru a-i face sa spuna: 'Nu! Nu Kanye!", a explicat rapperul.

El s-a declarat convins totodata ca va locui intr-o buna zi la Casa Alba. "Va veni o vreme in care voi fi presedintele Statelor Unite si imi voi aminti de orice fondator care nu va fi fost capabil sa inteleaga din punct de vedere cultural ceea ce noi am facut", a adaugat Kanye West. Artistul nu a dorit sa precizeze persoana la care s-a referit atunci cand a facut aceasta remarca.

In plus, Kanye West a dezvaluit ca le-a cerut persoanelor cu care a colaborat la cel de-al noualea album de studio al lui sa se abtina de la a intretine raporturi sexuale in afara casatoriei.

Artistul a mai spus ca a suferit in trecut de o dependenta de pornografie si de sex, pe care a reusit totusi sa o invinga. "Unii se ineaca in droguri, iar eu m-am inecat in dependenta mea: sexul", a precizat rapperul.

Sotul starletei de reality-show Kim Kardashian a explicat ca a descoperit pornografia cand era foarte tanar si ca a dezvoltat o dependenta de sex dupa moartea mamei sale, in 2007.

Artistul a promis ca al zecelea album de studio al sau, intitulat "Jesus Is Born", va fi lansat de Craciun.

Materialul discografic "Jesus Is King", a carui lansare este programata pentru vineri, 25 octombrie, este un album ce contine un puternic mesaj evanghelic.

Albumul este lansat dupa ce, timp de un an, Kanye West a strabatut teritoriul american pentru a canta in cadrul unor slujbe religioase duminicale.