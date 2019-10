Lady Gaga este una dintre celebritatile care au vorbit deschis despre sanatatea mintala, inspirandu-si fanii cu povestea sa, insa la inceputul luptei sale cu anxietatea si depresia, viitoarea vedeta era doar un copil obisnuit, care avea nevoie de sprijinul mamei sale, dupa cum a explicat mama vedetei, Cynthia Germanotta, la o emisiune americana de televiziune.



"Ca parinte nu eram pregatita sa abordez aceste lucruri", a povestit mama artistei, Cynthia Germanotta, la "CBS This Morning". "A trecut printr-o multime de momente dificile - a fost umilita, tachinata, izolata... A trecut de la a fi o tanara foarte fericita, dornica sa realizeze lucruri, la cineva care inceput sa-si puna la indoiala valoarea", a declarat mama sa, citata de dpa.

Segmentul "Stop the Stigma", prima transmisiune in fata unui public prezent in studio din cadrul emisiunii "CBS This Morning", a adus miercuri in platou o pleiada de invitati care s-au confruntat intr-un fel sau altul de-a lungul vietii cu bolile mintale - de la mama lui Lady Gaga la psihoterapeutul vedeta Karamo Brown - pentru a creste gradul de constientizare cu privire la aceste afectiuni.

In 2012, Lady Gaga si mama ei au co-fondat Fundatia Born This Way, dedicata bunastarii mintale si emotionale a tinerilor.

"Unul dintre cele mai dificile lucruri pentru mine ca parinte a fost sa inteleg ceea ce este normal si ceea ce nu este normal... Cel mai important lucru pe care il pot face (parintii) este asculte cu adevarat si sa inteleaga. Ceea ce am invatat de la fiica noastra este sa ascult si sa ii validez sentimentele", a explicat ea.

Printre invitati, s-au numarat si Jane Pauley, gazda emisiunii "CBS Sunday Morning", care sufera de tulburare bipolara; dr. Ken Duckworth, director al Aliantei Nationale pentru Boli Mintale; dr. Sue Varma, membra a Asociatiei Americane de Psihiatrie; si Miana Bryant, fondatoarea organizatiei Mental Elephant, care se concentreaza pe sanatatea mintala in campusurile universitare, scrie Agerpres.

In aceasta saptamana, "CBS This Morning" ii va avea ca invitati, printre altii, pe fostul presedinte american Bill Clinton, pe vedeta de televiziune Sharon Osbourne, pe veteranul de razboi din Afganistan Jason Kander; pe artista Alanis Morissette si pe Klas Bergling, fondatorul fundatiei Tim Bergling si tatal regretatului DJ Avicii.