Printul William al Marii Britanii este ingrijorat in legatura cu fratele sau dupa ce printul Harry si sotia sa, Meghan, au facut dezvaluiri referitoare la provocarile unei vieti in atentia permanenta a presei, a relatat BBC, potrivit Reuters.



Potrivit unei surse apropiate familiei regale citate de grupul britanic de televiziune, exista pareri potrivit carora ducele si ducesa de Sussex ar fi ''intr-o situatie fragila''. William este ingrijorat pentru fratele sau mai mic si spera ca cei doi ''sunt bine'', a mai precizat sursa mentionata.

Printul Harry, nepotul Reginei Elisabeta a II-a, a dat publicitatii in ultimele luni mai multe declaratii emotionale in care condamna actiunile presei tabloide britanice si anunta masuri in instanta ca raspuns la actiunile de ''bullying'' intreprinse, in opinia sa, de o parte a presei.

Postul de televiziune ITV a difuzat duminica un documentar filmat in timpul recentului turneu al cuplului princiar in Africa. Printul Harry a spus ca nu va fi fortat ''sa intre in jocul'' cu presa care, in opinia sa, ar fi fost raspunzator de moartea mamei sale, printesa Diana, si a dezvaluit o ruptura in relatia cu fratele sau, William.

Printesa Diana a fost una dintre cele mai fotografiate femei din lume dupa casatoria cu printul Charles. Ea a decedat intr-un accident de masina in 1997, dupa ce a fost urmarita pe strazile din Paris de fotografi.

In acelasi documentar, sotia printului Harry, Meghan Markle, a marturisit ca anul trecut a fost unul dificil, iar prietenii o avertizasera sa nu se marite cu Harry din cauza atitudinii tabloidelor britanice.

Atat Harry, cat si Meghan au initiat actiuni in justitie impotriva unora dintre cele mai mari tabloide britanice. Harry crede ca modul in care Markle a fost tratata de presa este o reminiscenta a atitudinii media fata de mama sa, iar ceea ce i s-a intamplat printesei Diana este o amintire incredibil de proaspata, scrie Agerpres.

Purtatorul de cuvant al Palatului Kensington, resedinta oficiala a printului William, a refuzat sa comenteze informatiile, potrivit Reuters.