Actrita Adela Noriega s-a nascut la 24 octombrie 1969, la Ciudad de México. Ea a fost remarcata la varsta de 12 ani in timp ce se plimba impreuna cu mama sa intr-un centru comercial.



La 15 ani, a debutat in telenovela "Juana Iris" (1985) si a aparut in show TV "Chacun Chacun".

In 1987, a jucat in "Yesenia" (1987) si, apoi, a filmat cu Thalia in "Quinceanera" (1987). Dupa aceste doua succese a plecat in SUA unde in 1994, semneaza un contract cu Telemundo pentru a juca in serialul "Guadalupe".

In 1995, actrita a plecat in Columbia, unde a jucat in "Maria Bonita". Doi ani mai tarziu a revenit in Mexic, unde a jucat in "Maria Isabel" (1997), alaturi de actorul de Fernando Carrillo, urmat de rolul din "El privilegio de amar" (1998), alaturi de actorul Rene Strickler, roluri care i-au adus premiul "Tv y Novelas" pentru cea mai buna tanara actrita principala, potrivit imdb.com.

In total a primit sapte premii "Tv y Novelas" pentru cea mai buna tanara actrita principala.

In 2001, a jucat in telenovela "El Manantial", alaturi de Mauricio Islas, iar in 2004 a interpretat-o pe Matilde in telenovela "Amor Real".

A aparut in videoclipurile pieselor "Palabra de honor", a lui Luis Miguel, si "Corazón de Piedra", al Lucíei Mendez, scrie Agerpres.

Actrita Adela Noriega este supranumita "regina lacrimilor", pentru ca plange cu atata convingere incat nu se poate sa nu impresioneze publicul.

Dupa rolurile din "La esposa virgen" (2005) si "Fuego en la sangre" (2008), noua versiune a serialului columbian "Las Aguas Mansas" (1994), actrita a luat o pauza in cariera.