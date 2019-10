Trailerul celui de-al treilea sezon al serialului "The Crown" a fost lansat de Netflix.



Cel de-al treilea sezon The Crown urmareste schimbarile din Downing Street, in timp ce Regina Elisabeta (Olivia Colman) si familia regala se straduiesc sa raspunda provocarilor unei tari aflate intr-o continua schimbare. De la paranoia razboiului rece, trecand prin jet-set si epoca explorarii spatiului – exuberanta anilor 1960 si marea mahmureala a anilor 1970 – Elisabeth si membrii familiei trebuie sa se adapteze intr-o lume noua, mai libera, dar si mai turbulenta.

Scris de Peter Morgan, din distributia The Crown fac parte Helena Bonham Carter in rolul Printesei Margaret, Tobias Menzies in rolul Ducelui de Edinburgh, Josh O'Connor in rolul Printului Charles, Erin Doherty in rolul Printesei Anne, Ben Daniels in rolul Lord Snowdon, Jason Watkins in rolul Primului Ministru Harold Wilson, iar Charles Dance in rolul Lord Mountbatten, se arata intr-un comunicat remis 9am.