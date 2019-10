Actrita Jennifer Aniston a declarat ca, in opinia sa, mai multe dezvaluiri legate de hartuire ''vor iesi la suprafata'' in contextul in care impactul miscarii #MeToo continua, relateaza luni Press Association.



Vedeta, cunoscuta in special pentru rolul detinut in serialul ''Friends'', a povestit ca noul serial in care joaca, ''The Morning Show'', ce va fi lansat la 1 noiembrie, a suferit unele modificari dupa valul de acuzatii aduse impotriva producatorului Harvey Weinstein in 2017, in urma caruia numeroase staruri din industria divertismentului au dezvaluit ca au fost victime ale comportamentului sexual nepotrivit.

Aniston va juca, printre altii, cu Reese Witherspoon si Steve Carell in serialul ''The Morning Show'', difuzat de Apple TV+, care relateaza evenimente din spatele camerelor de filmare pe platourile de televiziune din New York si exploreaza totodata dinamica puterii intre barbati si femei la locul de munca.

Aniston, care a contribuit totodata ca producator executiv la acest show, a declarat pentru revista Radio Times ca au fost ''nevoiti sa regrupeze si sa redirectioneze productia pentru a include toate acele lucruri'' in urma undelor de soc provocate de campania #MeToo, scrie Agerpres.

''Vrem sa fie brut si onest, vulnerabil si murdar, nu alb si negru'', a spus ea despre serial.

Aniston, in varsta de 50 de ani, a afirmat ca dezvaluirile pe aceasta tema vor continua, in opinia sa.

''Lucruri incredibile s-au petrecut in ultimii doi ani, care au ramas in asteptare multa vreme'', a declarat actrita. ''A fost o perioada foarte interesanta si se pot observa schimbarile in ceea ce priveste femeile privite ca niste obiecte, dar si puterea si pozitiile de putere. Simt ca vor iesi mult mai multe la suprafata, pentru ca oamenii isi fac temele si sapa adanc in sertarul cu lenjerie al tuturor'', a adaugat vedeta.

Weinstein, care se confrunta cu acuzatii de viol in New York, a fost inlaturat de la Hollywood, in timp ce o serie de alti barbati celebri, inclusiv actorul Kevin Spacey, au fost la randul lor acuzati de hartuire sexuala.

La randul sau, Reese Witherspoon, care detine de asemenea si functia de producator executiv la ''The Morning Show'', a declarat ca din ce in ce mai multe femei isi fac vocea auzita la Hollywood.

''Probabil ca Jen si cu mine nu am fi reusit sa realizam acest show in urma cu zece ani, dar acum oamenii ne iau mai in serios ca realizatoare si producatoare'', a declarat actrita.