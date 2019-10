Ducesa de Sussex a fost pe punctul de a izbucni in lacrimi in momentul in care s-a descris ca fiind vulnerabila in timp ce vorbea despre ce inseamna sa devii mama.

"Nu multi oameni ma intreaba daca sunt bine. Orice femeie, mai ales atunci cand este insarcinata, este vulnerabila, asa ca a fost o provocare uriasa. Sunt multe de suportat, iar presiunea mediatica se adauga peste presiunea care oricum exista deja, aceea de a fi mama si sotie. A fost si este o lupta grea", a spus Meghan Markle, in clipul de prezentare al documentarului.