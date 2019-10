Printul Harry al Marii Britanii a declarat, intr-un documentar de televiziune, ca este hotarat sa-si protejeze familia, dar ca el si fratele sau se afla acum ''pe drumuri diferite'', iar relatia lor are atat ''zile bune'', cat si ''zile proaste'', informeaza luni Press Association.



Ducele si ducesa de Sussex au dezvaluit detalii despre provocarile cu care se confrunta ca tineri casatoriti si proaspat parinti ai bebelusului Archie intr-un documentar intitulat ''Harry & Meghan: An African Journey'', difuzat la postul de televiziune britanic ITV.

Comentariile printului Harry, facute in timpul recentului sau turneu din sudul Africii, vin la un an dupa ce ducii de Sussex au iesit din asociatia de caritate comuna cu William si Kate, ducele si ducesa de Cambridge, presa relatand despre racirea relatiilor dintre acestia, mai intai intre Kate si Meghan, apoi intre William si Harry.

Vorbind despre relatia cu fratele sau, printul Harry a spus ca ''anumite lucruri se intampla inevitabil'' in special intr-o pozitie atat de importanta in cadrul unei familii care traieste sub o presiune mediatica permanenta.

"Suntem frati. Mereu vom fi frati. In momentul de fata, cu siguranta suntem pe drumuri diferite, dar voi fi mereu alaturi de el, asa cum stiu ca si el va fi alaturi de mine. Nu ne mai vedem la fel de mult ca pe vremuri intrucat suntem atat de ocupati, dar il iubesc foarte mult. Cele mai multe faze au luat nastere din nimic, dar intre frati, dupa cum bine stiti, sunt si zile bune, si zile proaste", a mai spus ducele de Sussex.

Intrebat de jurnalistul Tom Bradby daca Meghan are de infruntat aceleasi presiuni mediatice ca si mama printului, Diana, printesa de Wales, decedata intr-un accident de masina la Paris in 1997, Harry a raspuns: "Cred ca imi voi proteja intotdeauna familia, iar acum am o familie pe care sa o protejez. Asa ca tot ceea ce i s-a intamplat (Dianei) este incredibil de important in fiecare zi, iar asta nu inseamna ca sunt eu paranoic, ci doar ca nu vreau ca trecutul sa se repete".

Dupa finalizarea turneului african, Harry (35 de ani) si Meghan (38 de ani) au initiat actiuni separate in justitie impotriva unor publicatii britanice.

Meghan a dat in judecata Mail on Sunday referitor la o presupusa incalcare a vietii private dupa publicarea unei scrisori intre ea si tatal sau, cu care nu este in relatii foarte bune, scrie Agerpres.

Harry a inaintat o procedura juridica la Inalta Curte in legatura cu o presupusa interceptare ilegala a mesageriei sale telefonice vocale de catre jurnalisti de la Sun, News of the World si Daily Mirror.

Meghan, fosta actrita din Statele Unite, a dezvaluit ca a incercat sa faca fata presiunilor noii sale vieti dupa casatoria din mai 2018 cu printul Harry afisand o atitudine ''nepasatoare'', dar nu a fost pregatita pentru intensitatea interesului cu care au inconjurat-o tabloidele.

"Este dificil. Nu cred ca cineva ar putea intelege asta, dar cu toata sinceritatea, nu am avut nici cea mai vaga idee, lucru care probabil pare greu de crezut... dar cand mi-am cunoscut viitorul sot, prietenii mei erau foarte fericiti pentru ca eu eram foarte fericita, dar amicii mei britanici mi-au spus 'Suntem siguri ca e un tip minunat, dar ar fi mai bine sa renunti caci tabloidele britanice iti vor distruge viata'".

"Cu toata sinceritatea, i-am spus de mult timp lui H - asa il alint eu - ca nu e suficient doar sa supravietuiesti unui lucru, nu asta este scopul vietii. Trebuie sa-ti mearga bine", a afirmat Meghan, intrebata cum face fata presiunii mediatice.

"N-am crezut niciodata ca va fi usor, dar am crezut ca va fi corect, iar cu acest aspect imi este greu sa ma impac, dar iau fiecare zi asa cum vine", a mai spus ducesa de Sussex, potrivit Press Association.