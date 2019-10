Cantareata pop Lady Gaga a cazut de pe scena in timp ce dansa cu un fan in cadrul celui mai recent concert pe care artista americana l-a sustinut in turneul ei "Enigma", organizat in regim de rezidenta artistica in Las Vegas, informeaza cnn.com vineri.



In timp ce interpreta piesa "Edge of Glory", vedeta pop a invitat un spectator, Jack, sa urce pe scena pentru a dansa cu era. In momentul in care cantareata i-a sarit in brate, barbatul si-a pierdut echilibrul si cei doi au cazut de pe scena, scrie Agerpres.

Inregistrarea video care a surprins incidentul a devenit virala pe retelele de socializare, iar numerosi fani si-au exprimat ingrijorarea in legatura cu starea de sanatate a cantaretei in urma acelei cazaturi spectaculoase.

Ajutata de cativa agenti de securitate, Lady Gaga s-a ridicat imediat in picioare si a tinut sa linisteasca publicul: "Totul e OK. Singurul lucru care nu e OK e acela ca avem nevoie de niste scari pentru a urca din nou pe scena asta nenorocita".

Apoi, vedeta pop l-a consolat pe Jack oferindu-i o imbratisare. "Poti sa-mi promiti ceva? Poti sa te ierti chiar acum pentru ceea ce s-a intamplat?", i-a spus artista, inainte de a incepe sa interpreteze piesa "Million Reasons", alaturi de acelasi fan.

"E uimitor. Ne iubim atat de mult, incat am cazut de pe scena. Am cazut unul in bratele celuilalt. Suntem ca Jack si Rose din 'Titanic'. Cred ca ar trebui sa bem un ceai impreuna dupa asta", a adaugat Lady Gaga.

Lady Gaga si-a lansat turneul in regim de rezidenta in luna decembrie la Park MGM din Las Vegas, unde sustine doua tipuri de spectacole: "Enigma" si "Jazz & Piano".

In 2013, cantareata americana a suferit o fractura la sold in timpul unei reprezentatii, care a obligat-o sa isi incheie mai devreme turneul mondial "Born This Way".