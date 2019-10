Vedeta din "Mad Men" Christina Hendricks a anuntat ca s-a despartit de sotul ei, actorul Geoffrey Arend, punand capat unui mariaj de 10 ani, informeaza Press Association.



Actrita, care a interpretat-o pe Joan Holloway in apreciatul serial TV, si-a anuntat despartirea de Arend, printre o declaratie comuna postata pe Instagram.

"In urma cu doisprezece ani ne-am indragostit si am devenit parteneri. Ne-am alaturat unor familii uimitoare, am ras de nenumarate ori, ne-am facut prieteni minunati si am fost binecuvantati cu oportunitati incredibile. Astazi facem urmatorul pas impreuna, dar pe cai separate. Vom fi intotdeauna recunoscatori pentru dragostea pe care am impartasit-o si vom fi alaturi in cresterea celor doi caini ai nostri", au scris actorii, potrivit Agerpres.

Hendricks, 44 de ani, si Arend, de 41 de ani, s-au casatorit in octombrie 2009, dupa ce au fost prezentati unul altuia de catre colegul Christinei din "Mad Men",Vincent Kartheiser.

Actrita, cunoscuta si pentru rolurile "Crooked House" si "Toy Story 4", a devenit celebra la nivel mondial dupa rolul din "Mad Men", a carei actiune se petrece in anii '60 la o firma de publicitate fictiva de pe Madison Avenue.

In 2010, un sondaj in randul cititoarelor revistei Esquire o indica pe Hendricks drept "cea mai sexy femeie din lume".