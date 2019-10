Drama „5 Minute/ 5 Minutes Too Late”, scrisa si regizata de Dan Chisu, va avea premiera mondiala pe 17 octombrie 2019, la cea de-a 35-a editie a Festivalului International de Film de la Varsovia, unde este inclusa in competitia oficiala.



Proiectii ale lungmetrajului - din distributia caruia fac parte Mihai Calin, Diana Cavallioti, Emanuel Parvu, Ana Radu, Elvira Deatcu, Adrian Titieni, Gabi Huian si Aida Economu - vor avea loc si pe 18, 19 si 20 octombrie.

La premiera mondiala de la Varsovia vor participa regizorul Dan Chisu, actorii Mihai Calin, Diana Cavallioti si Ana Radu, monteurul Letitia Stefanescu si producatoarea Anamaria Antoci. Prezenta delegatiei romane la prestigiosul festival este sustinuta de Centrul National al Cinematografiei.

Filmul va concura pentru Warsaw Grand Prix, in valoare de 100.000 de zloti (23.000 de euro), premiul pentru cea mai buna regie, in valoare de 10.000 de zloti, si premiul special al juriului, in valoare de 5.000 de zloti.

Festivalul International de Film de la Varsovia are loc in perioada 11 – 20 octombrie.

Potrivit unui comunicat remis 9am, lungmetrajul de fictiune al lui Dan Chisu este inspirat din fapte reale. Intr-un cinematograf din Bucuresti ruleaza un film controversat, despre un cuplu format din doua femei. La scurt timp dupa inceperea filmului, cativa spectatori se ridica si protesteaza fata de comunitatea LGBT, membri ai acesteia fiind prezenti in sala. Presa a acuzat Jandarmeria ca nu a intervenit pentru a pune capat conflictului in urma caruia un tanar a fost ranit si a ajuns la spital. Filmul se concentreaza pe povestea omului care a condus echipa de jandarmi in actiunea de la cinematograf, printr-o investigatie facuta de o tanara jurnalista cunoscuta pentru reportajele ei neobisnuit de indraznete.

Imaginea filmului este semnata de Adrian Silisteanu, montajul – de Letitia Stefanescu, sunetul – de Marius Leftarache, scenografia – de Gina Calin, costumele – de Adina Bucur, machiajul – de Dana Roseanu, coafura – de Manuela Simionescu. Producator este Anamaria Antoci.

„5 Minute” este o productie Domestic Film, in coproductie cu DaKINO Production, realizata cu sprijinul Centrului National al Cinematografiei, Programului Europa Creativa - Media al Uniunii Europene, Heineken Romania, in colaborare cu Societatea Romana de Televiziune.

„5 Minute” va avea avanpremiera nationala pe 25 octombrie, ora 20:00, in cadrul Les Films de Cannes à Bucarest. Filmul va rula in cinematografele din Romania din 27 martie 2020, fiind distribuit de Domestic Film.