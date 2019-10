Jennifer Aniston a marcat deschiderea contului de Instagram prin postarea unei fotografii in care apare alaturi de fostii colegi de platou din serialul "Friends".





Actrita Jennifer Aniston si-a facut cont de Instagram si a facut anuntul cu stil. Dupa doar o zi de la deschiderea paginii, aceasta are aproape 8 milioane de urmaritori, iar la primele ore deja blocase platforma pentru ca prea multe persoane voiau sa apese butonul de follow.

In debutul pe platforma de social media, Aniston a pus o fotografie langa care a scris - "Acum suntem prieteni si aici", facand o trimitere la titlul serialul "Friends" ("Prietenii tai"). In selfie apare alaturi de fostii colegi din serial - Courteney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer, Matthew Perry si Matt LeBlanc, noteaza CNN.

S-ar putea ca deschiderea contului lui Jennifer sa nu fie o coincidenta, avand in vedere ca se pregateste premiera serialului "The Morning Show" pe platforma Apple+, in care are rolul principal.

Printre celebritatile care i-au urat bun-venit vedetei se numara Mariah Carey, Kate Hudson sau Reese Whiterspoon.

Actrita in varsta de 50 de ani are acum si o pagina oficiala pe Facebook.

Cites AICI despre Top 10 secrete INTUNECATE legate de indragitul serial "Friends"