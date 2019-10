Cantaretul britanic Elton John descrie in memoriile sale publicate recent cum "regele pop-ului" s-a schimbat dramatic de-a lungul anilor, relateaza ziarul spaniol ABC in editia sa online.



Elton John, 72 de ani, a decis sa nu tina nimic secret in memoriile sale, publicate in foileton de ziarul Daily Mail, indiferent de consecinte. Dupa ce a marturisit ca a suferit de un cancer la prostata si despre dependenta sa de sex si droguri, cantaretul abordeaza, intr-un alt capitol, aspecte din viata unui prieten de-al sau, Michael Jackson.

Desi au fost prieteni timp de multi ani, Elton John l-a descris pe "regele pop-ului" ca "bolnav mintal" si o persoana "o persoana tulburata".

"L-am cunoscut pe Michael cand avea 13 sau 14 ani... Era cel mai adorabil copil pe care ti-l poti imagina. Dar, la un moment dat, a inceput sa se izoleze de lume si de realitate, cum a facut si Elvis Presley", spune Elton John in memoriile sale.

"Dumnezeu stie ce ii trecea prin cap si ce medicamente ii fusesera prescrise, insa de fiecare data cand ma intalneam cu el in ultimii ani, ma gandeam doar ca bietul om isi pierduse complet capul. Nu vreau sa spun asta in sensul distractiv al cuvantului. Era un bolnav mintal si o persoana tulburata cand te aflai in preajma sa", a continuat el.

Cantaretul a precizat ca la una dintre petrecerile sale organizate in Los Angeles, l-a gasit pe Michael Jackson jucandu-se cu fiul asistentei sale, scrie Agerpres.

A crezut atunci ca "regele pop-ului" nu se simtea bine in compania adultilor si ca se refugiase in universul copiilor.

Nu a ajuns niciodata sa-l suspecteze de ceva. Acuzatiile de abuz asupra copiilor au venit mai tarziu, dupa cativa ani, si mai ales dupa moartea megastarului, a incheiat Elton John.