Cantareata k-pop Sulli, de 25 de ani, a fost gasita fara suflare in locuinta sa din apropiere de Seul, informeaza BBC.



Managerul ar fi fost cel care a gasit-o pe artista, anuntand autoritatile care au demarat o ancheta in acest sens, fara a elimina din calcul varianta sinuciderii.

Sulli, pe numele real Choi Jin-ri, a fost membra a grupului F(x) pana in anul 2015, moment in care s-a hotarat sa urmeze o cariera in actorie.

Vedeta s-a confruntat cu numeroase abuzuri online si era prietena cu Jonghyun, artist k-pop, care s-a sinucis la 27 de ani, in urma cu doi ani, noteaza News.ro.

Cantareata era faimoasa pentru controversele generate de exprimarea sa libera, fiind implicata in scandalul supranumit "no-bra" ("fara sutien").