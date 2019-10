Organizatorii anunta ca pe Arena Nationala urmeaza ca artista Celine Dion sa sustina concertul din Capitala, ce va avea loc pe data de 29 iulie 2020.



Biletele vor fi puse in vanzare joi, pe 17 octombrie, la ora 10.00, online, pe celine.emagic.ro, iabilet.ro si eventim.ro, avand preturi cuprinse intre 225 si 850 de lei, potrivit News.ro.

Toate biletele au locuri prevazute. Chiar si zona de gazon urmeaza sa aiba sectoare de scaune.

Concertul face parte din turneul «COURAGE WORLD TOUR », care a debutat pe 18 septembrie in Quebec, Canada. Turneul va fi unul international, pornind din America de Nord, ajungand pana in Malta si Cipru, unde va avea spectacole in premiera, la fel ca si in Romania. Courage World Tour marcheaza de altfel si primul ei turneu in Statele Unite din ultimii 10 ani.

Celine Dion a lansat de curand, trei noi piese de pe urmatorul album, «â€‹Courage». “Imperfections”, “Lying Down” si “Courage” sunt melodii cu o noua directie creativa pentru artista si vor putea fi ascultate live in timpul concertului de la Bucuresti. Fanii artistei o vor putea acompania si la hiturile care au facut-o atat de cunoscuta, « My heart will go on», « A new day has come», « Because you loved me», « It’s all coming back to me» si multe altele, informeaza emagic.ro.