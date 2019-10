Vedeta americana de reality show Kim Kardashian si-a botezat copiii luni, cu ocazia unei vizite in Armenia, tara de origine a stramosilor sai pe linie paterna, transmite AFP.



Slujba de botez a avut loc la Etchmiadzin, o localitate aflata la aproximativ 20 de kilometri distanta de capitala Erevan si unde se afla principala catedrala crestina din Armenia.

Imbracata cu o rochie mulata de culoare bej, Kim Kardashian a sosit la Etchmiadzin insotita de cei patru copii ai sai, nascuti intre 2013 si 2019, precum si de sora sa, Kourtney Kardashian. Sotul sau, rapper-ul Kanye West, nu a fost prezent la eveniment, conform unui jurnalist AFP.

Dupa ceremonie, timp de cateva minute, Kim Kardashian a pozat alaturi de fanii care si-au dorit selfie-uri cu vedeta, scrie Agerpres.

Spotted! Kim Kardashian West taking Saint, Chi & Psalm for baptism at Etchmiadzin Cathedral in Yerevan, Armenia. 10.07.19. πŸ“ΏπŸ“ΏπŸ‡¦πŸ‡² pic.twitter.com/Ue6UrqCn6F — KKWStyle2017 (@kkwstyle2017) October 7, 2019

Aceasta este prima vizita a vedetei americane in aceasta tara din Caucazul de Sud dupa calatoria din 2015, organizata cu ocazia implinirii unui secol de la masacrul impotriva armenilor comis de Imperiul Otoman.

In cursul zilei de marti Kim Kardashian isi va continua vizita in Armenia si va sustine un discurs cu ocazia Congresului mondial al Tehnologiei Informatiei, aflat in desfasurare.

Descendenta pe linie paterna a clanului Kardashian provine de Armenia. Stra-strabunicii vedetei au fugit din Armenia si s-au refugiat in SUA tocmai pentru a scapa de persecutiile si masacrul din perioada 1915-1917.