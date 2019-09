Cu peste o suta de proiecte de filme si televiziune, actorul englez Sean Bean a devenit, fara sa isi doreasca, cunoscut pentru cat de des primeste roluri cu care personajele intepretate de el mor. De curand, vedeta a declarat ca nu va mai accepta astfel de propuneri.



Dupa o activitate de 35 de ani la Hollywood, Sean Bean a luat decizia curajoasa de a respinge roluri in care personajul pe care il infatiseaza este omorat in scenariu. In varsta de 60 de ani, actorul a declarat intr-un interviu pentru The Sun: "Am refuzat diverse propuneri. Publicul stie ca personajul meu va muri, doar pentru ca il interpretez eu. A trebuit sa fiu mai selectiv si sa aleg roluri in care supravietuiesc, altfel totul ar fi fost prea previzibil. Odata filmam ceva si mi-au zis "te vom ucide", iar eu am zis ca nu. Ulterior mi-au propus sa raneasca personajul foarte rau si am zis ca este ok, atat timp cat supravietuiesc de data asta."

Actorul isi motiveaza decizia si pe faptul ca fanii se saturasera sa il vada mereu interpretand roluri cu acelasi final. In 2014, acestia initiau o campanie virala #dontkillseanbean (n.r nu il omorati pe Sean Bean) pentru a atrage atentia asupra rolurilor alese de actor.

Actorul are 23 de roluri in filmografie in care personajul sau moare. Sean Bean a mai spus ca se obisnuise sa faca astfel de portretizari, pana la interpretarea lui Ned Stark din saga "Urzeala Tronurilor".