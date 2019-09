Sicriul cu trupul neinsufletit al regizorului Alexandru Darie va fi depus vineri, de la ora 20:00, la Teatrul "Bulandra" - Sala Liviu Ciulei, unde va ramane pana duminica, la ora 12:00.



Potrivit unui comunicat al Teatrului "Bulandra", al carui director a fost Alexandru Darie, slujba de inmormantare va avea loc duminica, la ora 13:00, la Cimitirul Bellu.

Regizorul Alexandru Darie a murit miercuri, la Institutul Clinic "Fundeni", la varsta de 60 de ani. Din anul 2002 a fost director al Teatrului "Bulandra" din Bucuresti, iar in perioada 2006 - 2011 a fost presedinte al Uniunii Teatrelor din Europa, potrivit Agerpres.

"A trait demn, discret si delicat si a trait frumos! A avut forta interioara sa lupte pentru viata si sa intre fara frica in moarte, prezent, puternic, inconjurat de iubire, de multa iubire! Ultima piesa pe care o mostenise fara sa vrea, dar pe care a inteles-o atat de bine, era despre moarte, despre lumina si despre constiinta pura. Alexandru Darie isi dorea ca lumea sa fie mai buna si o vedea de multe ori mai buna decat era. Pretuia cel mai mult integritatea si increderea si le dorea tuturor sa fie mai buni. Va dorim tuturor sa va amintiti de el asa cum noi, cei foarte apropiati, l-am vazut in momentul intrarii in lumina: stralucitor, impacat cu tot, indestructibil si invincibil! Lumina clara!", se preciza in comunicatul Teatrului "Bulandra".