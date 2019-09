Stefan Banica Jr deplange moartea regizorului Alexandru Darie si aminteste, intr-un mesaj scris pe pagina sa de Facebook, ca marile valori sunt apreciate, din pacate, dupa ce nu mai sunt in viata.



"A murit Alexandru Darie, poate cel mai talentat regizor de teatru al generatiei mele. Acum mai bine de o luna a plecat dintre noi o alta mare regizoare, Catalina Buzoianu. Atentia media a fost minima. In cazul lui Ducu, “atentia” a crescut, probabil, pentru ca a fost baiatul lui Iurie Darie, desi depasise de mult acest statut. Din pacate, se vorbeste mult prea putin despre spectacolele importante pe care le-au lasat mostenire teatrului romanesc si care au influentat si au inspirat alte generatii de regizori, spectacole de care publicul tanar ar trebui sa auda. E mai important decat sa afle la ce spital au fost internati, daca au fost casatoriti sau divortati, ori ce avere lasa rudelor. Poate sunt subiectiv sau sentimental, tinand cont de faptul ca am avut ocazia sa lucrez cu amandoi, dar cred ca e bine sa invatam odata sa ne apreciem valorile cat sunt in viata, sa le vedem creatiile, sa ne bucuram de ele si sa le promovam. Drum bun, Ducu!", a scris, pe Facebook, Stefan Banica Jr.

Alexandru Darie a murit miercuri, la varsta de 60 de ani. El suferea de ciroza de mai multi ani si in ultimele doua saptamani fusese internat la Spitalul Fundeni.