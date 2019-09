Curtea Constitutionala a Romaniei a stabilit miercuri ca exista conflict juridic de natura constitutionala intre Guvern si presedintele Klaus Iohannis pe tema refuzului sefului statului de revocare din functie a unor ministri si de desemnare a interimarilor, au precizat, pentru Agerpres, oficiali din CCR.



Totodata, judecatorii constitutionali au stabilit, referitor la desemnarea ministrilor plini, ca nu exista conflict intre premier si presedinte, seful statului nefiind obligat sa semneze decretele de numire a acestora.

Potrivit surselor citate, presedintele este obligat sa emita de indata decretele de revocare a ministrilor, precum si pe cele de desemnare a ministrilor interimari.

Sursele citate au explicat ca problema revocarii ministrilor si a numirii celor interimari e o chestiune de competenta prim-ministrului. Astfel, in ceea ce priveste revocarea, presedintele trebuia sa accepte propunerea premierului. In privinta refuzului si nemotivarii numirii unor ministri interimari, judecatorii constitutionali au plecat de la premisa ca acestia nu erau titulari ca sa se analizeze calitatea lor de membru al unei coalitii si pentru a rezolva problema continuitatii functionarii Guvernului presedintele era obligat sa-i numeasca, au precizat sursele citate.

Potrivit acelorasi surse, in privinta numirii ministrilor plini, CCR a decis ca nu exista conflict, pentru ca, in functie de evolutia politica, presedintele nu putea fi obligat sa-i numeasca, potrivit Agerpres.

Judecatorii constitutionali au decis, cu majoritate de voturi, in privinta existentei conflictului juridic privind numirea ministrilor interimari. In ceea ce priveste inexistenta conflictului in cazul ministrilor plini, decizia a fost luata in unanimitate.