Ducu Darie era internat de aproape două saptamani la Terapie Intensiva la Institutul Clinic Fundeni din Bucuresti, fiind bolnav de ciroza. El se afla pe lista de asteptare pentru un transplant hepatic.

Regizorul de teatru Alexandru (Ducu) Darie s-a nascut la 15 iunie 1959, la Bucuresti, in familia actorilor Iurie Darie si Consuela Rosu.

A absolvit, in 1983, Universitatea Nationala de Arta Teatrala si Cinematografica ''I.L. Caragiale" Bucuresti, Facultatea de Regie de Teatru, Film si Televiziune, potrivit www.bulandra.ro.

Si-a inceput activitatea in acest domeniu ca asistent regizor artistic, la Teatrul de Stat din Oradea (1983-1987), apoi, a fost asistent regizor artistic (1987-1990) si regizor artistic (1990-1992) la Teatrul de Comedie din Bucuresti, regizor artistic la Teatrul Bulandra din Bucuresti (1992-2002). Din 2002 este director al Teatrului Bulandra, iar intre 2006-2011 a fost presedinte al Uniunii Teatrelor din Europa.

In paralel cu activitatea desfasurata in tara, regizorul a pus in scena o serie de spectacole si in strainatate, intre care: ''Sarpele'' de Horia Garbea (1990, Royal Court Theatre, Londra), ''Mizantropul'' de Moliere (1991, Performing Arts Centre, New York, SUA), ''Mult zgomot pentru nimic'' de William Shakespeare (1992, Oxford Stage Company, Marea Britanie), ''Equus'' de Peter Shäffer (1993, Kammerspiele Im E-Werk, Freiburg im Breisgau, Germania; nominalizat de catre Stuttgarter Zeitung la Premiul pentru cel mai bun spectacol alternativ), ''Marat-Sade'' de Peter Weiss (1994, Kammerspiele Im E-Werk, Freiburg im Breisgau, Germania), ''Regele Lear'' de William Shakespeare (1995, Mechels Miniatuur Teater, Mechelen, Belgia), ''Omul bun din Szechuan'' de Bertolt Brecht (1996, Ginza Saison Theatre, Tokyo, Japonia), ''Macbeth'' de William Shakespeare (1997, Teatrul Kinokunya, Tokyo, Japonia).

Regizorul Alexandru Darie a efectuat numeroase turnee in afara tarii (Marea Britanie, Japonia, Malaysia, China) si a participat cu spectacolele sale la mai multe festivaluri in tara si in strainatate: Festivalul de Teatru Ibero-American (1992, editia a 3-a, Bogotá, Columbia); Festivalul Uniunii Teatrelor din Europa (1994, Milano; 1995, Bucuresti; 1996, Cracovia; 1997, Salonic; 2003, Sankt-Petersburg; 2005, Roma; 2007, Torino; 2012, Mosocova); Festivalul International de la Sibiu (1998, 2000); Festivalul International de Teatru Mediteranean (2004, Milano); Festivalul National de Teatru (2015, 2016, 2018).

Alexandru Darie a fost decorat cu Ordinul National Serviciul Credincios in grad de Ofiter, conferit de Presedintia Romaniei, cu Ordinul Steaua Solidaritatii Italiene in grad de Cavaler si cu gradul de Cavaler al Ordinului Artelor si Literelor acordat la initiativa Ministerului Culturii si Comunicarii din Franta, potrivit www.bulandra.ro.

La 25 octombrie 2018, a avut loc premiera spectacolului ''Coriolanus'', o adaptare scenica dupa William Shakespeare, in viziunea regizorala a lui Alexandru Darie. Spectacolul s-a inscris in seria evenimentelor speciale organizate de FNT, fiind o premiera gazduita de Festivalul National de Teatru.

Regizorul s-a aflat printre cei 33 de nominalizati ai Galei Premiilor UNITER din 13 mai 2019, ajunsa la cea de a 27-a editie, alaturi de Victor Ioan Frunza, actorii Adrian Hutuleac, Emilian Oprea si Ana Ularu. Alexandru Darie a fost nominalizat la Premiul pentru cea mai buna regie cu spectacolul "Coriolanus" de William Shakespeare.