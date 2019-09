Serviciul de streaming Netflix a anuntat luni ca a cumparat drepturile de difuzare a serialului american "Seinfeld" incepand din 2021, relateaza AFP si DPA.



Este vorba despre o revenire importanta pentru Netflix, care a pierdut deja dreptul de difuzare pentru serialul "Friends" la sfarsitul anului, precum si pentru seria "The Office" incepand din 2021, doua dintre cele mai urmarite seriale de pe platforma sa.

Drepturile de difuzare pentru "Seinfeld" sunt detinute in prezent de o alta platforma, Hulu, filiala a Disney, din 2015.

Valoarea tranzactiei nu a fost comunicata. NBCUniversal a platit 500 de milioane de dolari pe parcursul a cinci ani pentru "The Office" si WarnerMedia 425 de milioane de dolari, de asemenea pe cinci ani, pentru "Friends".

Netflix va oferi toate cele 180 de episoade din "Seinfeld" in Statele Unite si celor 151 de milioane de abonati din intreaga lume in momentul in care acordul pe cinci ani va intra in vigoare in 2021.

Pe langa "Friends" si "The Office", Netflix va pierde de asemenea toate cataloagele "Star Wars", Pixar si Marvel, dintre care unele au fost difuzate pana acum si care apartin Disney, scrie Agerpres.