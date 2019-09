Sir Rod Stewart a dezvaluit ca s-a vindecat de cancer de prostata dupa doi ani in care a urmat in secret un tratament impotriva acestei afectiuni, relateaza luni Press Association.



Cantaretul britanic in varsta de 74 de ani, diagnosticat in 2017 cu cancer in faza incipienta, a fost declarat vindecat in luna iulie.

Rod Stewart a dezvaluit informatii despre boala de care a suferit in timpul unui eveniment de strangere de fonduri pentru The Prostate Project si European Tour Foundation, organizat in weekend in Surrey.

Vorbind alaturi de unii dintre fostii sai colegi din trupa Faces, Kenney Jones si Ronnie Wood, Rod Stewart a lansat un apel catre toti barbatii pentru a face vizite la medic in vederea depistarii precoce a acestei afectiuni.

Cantaretul a declarat ca analizele regulate l-au ajutat sa identifice cancerul de care suferea in faza initiala, ceea ce i-a imbunatatit sansele de a intra in remisie.

''In urma cu doi ani am fost diagnosticat cu cancer de prostata. Nimeni nu stie despre asta, dar m-am gandit ca a venit timpul sa spun tuturor. M-am vindecat acum, doar pentru l-am tratat din timp'', a precizat artistul. Tata a opt copii, Rod Stewart a adaugat ca in timpul tratamentului a continuat sa aiba o atitudine pozitiva si sa rada.

''Trebuie neaparat sa mergeti la doctor'', a declarat el potrivit Mirror.