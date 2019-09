Actrita americana Felicity Huffman a fost condamnata vineri la doua saptamani de inchisoare pentru ca a platit 15.000 de dolari pentru falsificarea testelor de admitere la facultate pentru fiica sa cea mare, in cadrul unui scandal pe scara larga in care parinti bogati au apelat la mita si frauda pentru a asigura locurile copiilor lor in universitati americane prestigioase, relateaza sambata AFP.



Actrita in varsta de 56 de ani, care a devenit cunoscuta pentru rolul din serialul de televiziune ''Desperate Housewives'', a pledat vinovata in luna mai: ea a recunoscut ca a platit cei 15.000 de dolari unei persoane pentru a corecta in secret raspunsurile fiicei sale la examenul standardizat american SAT (Scholastic Assessment Test), utilizat la admiterea in facultate.

Felicity Huffman, care a venit insotita la tribunal de sotul ei, William Macy, urmeaza sa isi inceapa executarea pedepsei in sase saptamani, pe 25 octombrie.

Dintre cei treizeci de parinti inculpati in acest caz, ea este primul care si-a aflat sentinta.

Procurorul federal a cerut judecatoarei Indira Talwani o pedeapsa de o luna de inchisoare, in timp ce avocatii actritei au pledat impotriva pedepsei cu inchisoarea, propunand un an de eliberare conditionata, munca in folosul comunitatii si o amenda de 20.000 de dolari.

Judecatoarea Indira Talwani s-a pronuntat pentru o scurta perioada de incarcerare, o amenda de 30.000 de dolari si 250 de ore de munca in folosul comunitatii, scrie Agerpres.

Pentru a putea urmari acest video te rugam sa accepti plasarea de cookie-uri de marketing. Accepta toate cookie-urile.

In total, 50 de persoane sunt urmarite in acest dosar de coruptie, intre care 30 de parinti, dintre care unii sefi de companii si avocati. Ei sunt acuzati ca ar fi platit sume de pana la 6,5 milioane de dolari pentru a facilita admiterea copiilor lor in unitati de invatamant superior prestigioase, precum Yale, Georgetown si Universitatea din California de Sud. 23 de persoane s-au declarat deja vinovate.