Cantaretul si compozitorul Eddie Money, interpretul unor hituri din anii '80 precum "Baby Hold On", "Two Tickets to Paradise", "Shakin" si "Take Me Home Tonight", a murit vineri la varsta de 70 de ani, a anuntat revista Variety, citand o declaratie a familiei artistului, relateaza Reuters.



"Familia Money anunta cu durere ca Eddie a murit in aceasta dimineata. Cu inima grea ne luam ramas bun de la iubitul nostru sot si tata. Nu ne putem imagina lumea fara el. Suntem recunoscatori ca va trai vesnic prin muzica sa", se arata in comunicatul familiei publicat de Variety. Eddie Money a dezvaluit in august ca a fost diagnosticat cu cancer esofagian in stadiu avansat, scrie Agerpres. Un reality-show despre Money si familia sa, "Real Money", a fost difuzat pe AXS TV incepand cu aprilie 2018. "Am crezut ca ma duc la un control de rutina si am fost anuntat ca am cancer", a declarat Money in emisiune. Pentru a putea urmari acest video te rugam sa accepti plasarea de cookie-uri de marketing. Accepta toate cookie-urile.

