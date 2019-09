Autoarea britanica J.K. Rowling a declansat un val de speculatii din partea fanilor dupa ce a publicat pe Twitter un mesaj criptic din care se putea intelege ca un alt film din universul ''Harry Potter'' s-ar afla in curs de realizare, relateaza vineri Press Association.



Scriitoarea, care a revenit pe Twitter dupa o pauza de sase luni, a distribuit o imagine stilizata cu ''semnul intunecat'' al celebrului personaj negativ Lord Voldemort din seria de carti "Harry Potter", adaptate ulterior pentru marele ecran si urmate de o piesa de teatru.

''Uneori, intunericul vine din locuri neasteptate'', a scris J.K. Rowling.

Autoarea a adaugat la mesaj hashtag-ul #CursedChild, o aluzie la productia teatrala ''Harry Potter and the Cursed Child'', o continuare a seriei de sapte carti.

Fanii au speculat initial ca piesa de teatru va fi adaptata pentru marile ecrane, insa sperantele lor au fost rapid spulberate. Pottermore, site-ul oficial al fanilor Harry Potter, a raspuns printr-un mesaj publicat de asemenea pe Tweeter: ''Va urma ceva interesant de la @CursedChildNYC, insa nu este un film...''.

Productia teatrala ''Harry Potter and the Cursed Child'' a avut premiera in Londra in iulie 2016 si s-a dovedit un imens succes. In 2017, in cadrul galei Laurence Olivier Awards, piesa a fost recompensata cu noua premii, un numar record. Productia a fost apreciata si pe Broadway, unde a fost prezentata din aprilie 2018, noteaza Agerpres.