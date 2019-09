Rapperita americana Nicki Minaj a anuntat pe retelele de socializare ca se retrage din muzica pentru a acorda mai mult timp familiei.



"Am decis sa ma retrag si sa ma bucur de familia mea", a mentionat artista pe Twitter.

I’ve decided to retire & have my family. I know you guys are happy now. To my fans, keep reppin me, do it til da death of me, ❌ in the box- cuz ain’t nobody checkin me. ✅ Love you for LIFE 😘♥️🦄 — Mrs. Petty (@NICKIMINAJ) September 5, 2019

In luna iunie, cantareata rap a dezvaluit intr-o emisiune difuzata de un post de radio ca a obtinut licenta necesara pentru a putea sa se casatoreasca cu noul ei partener de viata, Kenneth Petty.

De asemenea, vedeta rap a mai spus ca "scopul (ei) final" este acela de a ramane insarcinata si de a deveni mama.

Relatia sa cu Kenneth Petty a fost marcata de controverse, dupa ce presa americana a aflat ca actualul iubit al cantaretei rap a fost condamnat pentru tentativa de viol in 1995 si a petrecut apoi sapte ani in inchisoare pentru omor prin imprudenta.

Cu toate acestea, Nicki Minaj a respins criticile spunand ca se afla intr-o etapa fericita a vietii sale si a lansat videoclipul celui mai recent single al ei, "Megatron", in care vedeta americana poate fi vazuta in timp ce danseaza provocator alaturi de partenerul ei de viata.

Pe numele sau real Onika Tanya Maraj, cantareata Nicki Minaj s-a nascut in Saint James, in insulele Trinidad si Tobago, si a crescut in Jamaica si in New York. Minaj a intrat in atentia publicului dupa ce a semnat un contract cu Young Money Entertainment, in 2009. Celebra pentru stilul vestimentar foarte colorat si perucile la fel de colorate pe care le utilizeaza frecvent, artista a avut mai multe piese clasate pe primele locuri in topurile de specialitate din Statele Unite.

Minaj a fost prima femeie inclusa in lista MTV's Annual Hottest MC, iar, in 2012, a fost numita de New York Times "cea mai influenta artista rap din toate timpurile". Stilul sau de rap este caracterizat de rapiditatea cu care recita versurile si de utilizarea mai multor accente, mai ales "cockney britanic", caracteristic londonezilor.