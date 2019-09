Justin Bieber a dezvaluit, prin intermediul unui mesaj postat pe retelele de socializare despre greselile facute in trecut, despre consumul de droguri, despre anxietatea si starile prin care a trecut, la un moment dat sustinand chiar ca "nu isi mai doreste sa traiasca".



"E greu sa te dai jos din pat dimineata cu atitudinea potrivita atunci cand stii ca esti coplesit de amintirile din trecut, de munca ta, responsabilitati, emotii, familia, sotia, dar si de celelalte relatii. (...) De la un copil de 13 ani dintr-un oras mic, am ajuns sa fiu adorat de milioane de oameni din toata lumea. (...) Echipa mea facea totul pentru mine si nu am stiut ce inseamna sa ai responsabilitati, asa ca, la 18 ani eu nu stiam ce inseamna angajamentul. Pana la 20 de ani am facut toate greselile posibile si am ajuns de la cel mai adorat om, la cel mai urat, ridocol si judecat din lume (...) Am inceput sa fac abuz de droguri la 19 ani si sa stric orice relatie pe care o aveam. Am devenit nervos, nu mai respectam femeile, am devenit distant fata de toti oamenii care ma iubeau

M-a costat mult sa ma recuperez dupa aceste decizii cumplite, dupa relatiile destramate si sa-mi schimb obiceiurile gresite. Din fericire am fost binecuvantat cu oameni extraordinari, care ma iubesc, iar acum traversez una din etapele cele mai fericite ale vietii mele", a scris artistul pe Instagram, potrivit ziaruldeiasi.ro.

Totodata, el explica faptul ca o parte din problema a pornit de la faptul ca a devenit star de la o varsta precoce.

"Se depoziteaza o presiune si o responsabilitate bolnavicioase in mintea unui copil ale carui emotii si capacitate de decizie inca nu s-au dezvoltat", a mai spus el.