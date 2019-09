Printul Harry al Marii Britanii a calatorit in Olanda pentru a anunta un nou parteneriat intre cele mai importante firme de turism online care isi propune sa transforme aceasta industrie, relateaza marti Press Association.



Ducele de Sussex spera ca noua initiativa, in care sunt implicate Booking.com, SkyScanner, CTrip, TripAdvisor si Visa, va proteja mai bine destinatiile turistice si comunitatile care depind de acestea pentru generatiile urmatoare.

Printul Harry a zburat catre Amsterdam cu un zbor comercial pentru a lansa oficial proiectul.

Harry si sotia lui, Meghan, au fost tinta criticilor opiniei publice in luna august dupa ce s-a aflat ca au efectuat patru calatorii cu avioane private in 11 zile, in loc sa opteze pentru zboruri comerciale, in pofida valorilor ecologice pe care declara ca le sustin, scrie Agerpres.

Cantaretul Elton John le-a luat apararea ducelui si ducesei de Sussex spunand ca le-a pus la dispozitie lor si fiului lor, Archie, un avion privat pentru "mentinerea unui nivel ridicat de protectie, atat de necesara". El a criticat, de asemenea, aceste obiectii "neobosite si neadevarate impotriva lor".