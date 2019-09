Un german in varsta de 16 ani, care isi gaseste cu greu incaltaminte pe masura deoarece are marimea 57 la pantofi, a intrat in Guinness Book of Records, relateaza sambata DPA.



Lars Motza, din Berlin, a devenit detinatorul recordului Guinness Book of Records pentru cele mai lungi talpi din lume ale unui adolescent. Tanarul a confirmat vineri pentru DPA ca talpile sale masoara 35 de centimetri lungime. Majoritatea pantofilor pe care adolescentul ii poarta sunt produsi special pentru el, iar o pereche ajunge sa coste in jur de 1.200 de euro, a declarat mama sa. Pantofii speciali pe care ii poarta la munca Lars, care se pregateste sa devina tamplar, costa chiar mai mult - circa 1.800 de euro, scrie Agerpres. Inca de la nastere, talpile lui Lars erau iesite din comun si depaseau standardele. Ele masurau 9,5 centimetri lungime. Vezi mai multe imagini AICI.

