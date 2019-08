Secretul longevitatii scriitorului italian in limba slovena Boris Pahor, deportat de nazisti, care a implinit luni 106 ani, este zaharul din cafea, potrivit cotidianului Primorski Dnevnik din Trieste, relateaza AFP.





Boris Pahor, cunoscut in Franta pentru lucrari precum "Pelerin printre umbre", a declarat pentru acest ziar al minoritatii slovene din Trieste, ca "si-a ascultat intotdeauna nevoile organismului".

Dupa ce s-a intors din lagarele naziste din Dachau si Bergen-Belsen, Boris Pahor a suferit de ficat si a simtit nevoia sa mearga la soare. "Am avut grija de ficat cu ajutorul soarelui. Soarele mi-a protejat ficatul de bacili", a spus intr-un interviu acordat ziarului.

In ceea ce priveste bauturile si mancarea, el nu respecta un regim special, insa a afirmat ca unele persoane i-au spus ca "nu poate fi un adevarat scriitor sloven" pentru ca nu iubeste vinul.

Placerea vinovata a lui Boris Pahor este cafeaua cu lapte. Pana de curand, el a adaugat trei pliculete de zahar la cafea, "acum doar jumatate".

"Dimineata, ador cafeaua naturala, evident dulce, si mananc diverse tipuri de fructe si mei".

Multa vreme, sotia sa Radoslav a avut grija de mancarea sa, apoi un asistent si, in ultimii trei ani, Vera, menajera sa din Bosnia, care l-a facut sa descopere specialitati, noteaza Agerpres.

"De exemplu, mananc carne. Nu mi-a placut niciodata si nu as fi cumparat niciodata singur. Dar Vera o amesteca cu alte alimente cu un blender", a spus Pahor.

Scriitorului ii place mult orezul pe care il prefera "bine gatit", iar printre mancarurile sale preferate se numara cele pe baza de dovlecel.

La varsta de sapte ani, Boris Pahor a fost martor pe 13 iulie 1920 la incendierea de catre fascisti a Narodni Dom, cladirea comunitatii slovene. Cativa ani mai tarziu, s-a alaturat armatei de eliberare iugoslave. In 1944, el a fost arestat si deportat in Alsacia (Natzweiler-Struthof), apoi in Germania (Dachau si Bergen-Belsen).

Majoritatea romanelor sale sunt inspirate din acesti ani de grea incercare.