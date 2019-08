Regizorul american Quentin Tarantino si sotia lui, Daniella, asteapta primul copil, transmite revista People.



Daniela si Quentin au transmis ca sunt "extrem de incantati sa anunte ca asteapta un copil", potrivit unei declaratii oferite in exclusivitate revistei.

Regizorul american Quentin Tarantino si actrita si top-modelul israelian Daniella Pick s-au casatorit pe 28 noiembrie 2018 in SUA, intr-o ceremonie restransa la Los Angeles.

Casatoria este prima pentru fiecare dintre ei, regizorul mentionand ca munca i-a monopolizat in trecut tot timpul, conform jurnalul.ro.

Cei doi s-au cunoscut in 2009 in timpul campaniei de promovare a filmului 'Inglorious Bastards' si s-au logodit in iunie 2017, dupa un an de la inceperea relatiei lor sentimentale. Tarantino, 55 de ani, si Pick, 35 de ani, s-au casatorit intr-o ceremonie privata organizata la Los Angeles (California) si au sarbatorit evenimentul cu o petrecere la care au fost invitate numeroase personalitati din industria filmului.