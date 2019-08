Canabisul a inceput sa fie tot mai mult folosit in lumea cosmeticelor, devenind ingredientul preferat al unor celebritati pentru proprietatile sale benefice pentru piele si mai ales pentru formula sa anti-age, fiind preferat si de celebra cantareata si actrita mexicana Thalia, relateaza online ziarul spaniol ABC



Thalia se preocupa mult de ingrijirea pielii sale, cum se poate vedea si din unele postari ale sale in care celebra actrita apare fara machiaj si aratand un ten perfect la varsta de 47 de ani.

Acum s-a aflat care este secretul sau: foloseste marijuana ca miracol pentru intinerire.

"Imi place foarte mult aceasta masca cu infuzie de CBD, CBG, CBN. Este antiinflamatoare, antioxidanta si antibacteriana! Poti sa ai parte de un spa in propria casa cu ajutorul acestor masti cosmetice", scrie actrita sub imaginea in care este vazuta testand produsul.

Ingredientele acestor masti sunt cannabidiol (CBD), cannabigerol (CBG) si cannabinol (CBN) extrase din aceasta planta, scrie Agerpres.

Proprietatile sale hidratante, regeneratoare, anti-riduri, cu efect de calmare si de reducere a cearcanelor are si un efect iluminator. Datorita acestor proprietati, firmele de cosmetica si-au indreptat tot mai mult atentia asupra acestui produs "miraculos", iar magazinele fac deja promotie la cannabisul ca produs de infrumusetare.

Thalia, care poate fi vazuta intr-o imagine pe contul sau de socializare cu o masca alba pe fata, pare incantata de acest produs si il recomanda cu caldura: "Dupa ce l-ai incercat, nu o sa mai vrei sa folosesti altceva!", scrie ea.

Totusi, multi useri se intreaba de unde reuseste sa-si procure artista asemenea produse pe care ar dori si ei sa le incerce.