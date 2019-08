Jane Seymour, cunoscuta pentru rolul din serialul "Dr. Quinn, Medicine Woman" a avut o reuniune cu colegul de platouri, Joe Lando, care l-a interpretat pe cel care era partenerul protagonistei. In varsta de 68 de ani, actrita a marcat evenimentul cu o postare pe contul personal de Instagram.



La doua decenii de la finalizarea serialului, cei doi, Jane Seymour si Joe Lando, apar impreuna intr-o poza postata pe Instagram, potrivit Daily Mail. Cei doi sunt pe o plaja din Malibu, California si par ca au refacut imaginea care promova serialul ce i-a facut cunoscuti, "Dr. Quinn, Medicine Woman", in anii '90.

Seymour si Lando au jucat impreuna in serial timp de sase sezoane, interpretand un cuplu de indragostiti.

In ciuda dorintelor fanilor care ii doreau impreuna si in viata reala, vedetele s-au limitat la o relatie de prietenie.



Jane Seymour este o actrita britanica ce a debutat in 1968 in lumea filmului. A devenit cunoscuta odata cu aparitiile in filmele "James Bond", "Somewhere in Time" pentru ca in 1993 sa castige popularitatea cand interpreta o tanara doctor ce ajungea intr-o zona rurala. Divortata si casatorita de patru ori, are patru copii. Parteneraul sau din serialul "Dr. Quinn, Medicine Woman", Joe Lando, este in varsta de 57 de ani si si-a inceput cariera mai tarziu, in 1986. Pana in prezent a strans 41 de aparitii in diverse productii, dar a ramas cunoscut pentru interpretarea lui Byron Sully din acelasi serial. Este casatorit de 22 de ani cu Kristen Barlow, cu care are patru copii.