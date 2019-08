Actorul american Morgan Freeman, unul dintre veteranii Hollywood-ului, a declarat ca banii reprezinta motivatia pentru cel mai recent rol al sau, informeaza marti Press Association.

Actorul in varsta de 82 de ani, recompensat cu Oscar, interpreteaza rolul unui presedinte american fictiv in thrillerul ''Angel Has Fallen'', din distributia caruia face parte si Gerard Butler.

Morgan Freeman interpreteaza pentru a doua oara in cariera un lider de la Casa Alba, dupa rolul din ''Deep Impact'' (1998).

Intrebat ce anume l-a determinat sa accepte acest rol, Freeman a declarat pentru Press Association: ''Vreti sa va spun cu adevarat ce anume? Banii''.

"Este al treilea film din franciza, se plateste mai bine decat primul", a adaugat actorul.

"Am din nou sansa sa interpretez un presedinte. Fac parte dintr-o franciza de succes. Colaborez cu un tip pe care il plac si il admir cu adevarat. Este perfect", a mai spus vedeta, potrivit Agerpres.

Freeman, cunoscut pentru timbrul profund al vocii sale, este una dintre cele mai de succes vedete de la Hollywood din toate timpurile, gratie unor filme precum ''Driving Miss Daisy'' si ''The Shawshank Redemption''.

Actorul a fost recompensat cu un Oscar la categoria ''cel mai bun actor in rol secundar'' pentru pelicula ''Million Dollar Baby'' (2004).

Intrebat daca inca mai practica actoria cu ''inflacarare'', Freeman a raspuns: ''Imi place, inca imi mai place. Ador sa fac filme, dar acum seamana mai mult cu un foc mocnit''.

Pelicula ''Angel Has Fallen'' a avut premiera in cinematografele din Marea Britanie pe 21 august.