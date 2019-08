Dupa 20 de ani de la debutul sau in rolul Neo in primul lungmetraj "Matrix", actorul canadian Keanu Reeves va relua rolul rebelului cu ochelari negri in cel de-al patrulea film din aceasta franciza science-fiction, in regia Lanei Wachowski, relateaza miercuri AFP.

Keanu Reeves o va avea alaturi pe Carrie-Anne Moss, care va reveni in rolul Trinity, a informat marti compania Warner Bros intr-un comunicat. "Nu putem fi mai fericiti sa ne intoarcem in Matrice alaturi de Lana", a declarat seful Warner Bros, Toby Emmerich. Lana Wachowski, care purta numele Larry inainte de schimbarea de sex in 2010, a regizat trilogia "Matrix" impreuna cu fratele ei Andrew, care a devenit Lilly dupa ce si el a suferit o schimbare de sex in 2016. "Lana este o adevarata vizionara, o cineasta creativa, singulara si originala, si suntem incantati ca scrie, regizeaza si produce acest nou capitol al universului 'Matrix'", a mai spus Toby Emmerich. Trilogia - "Matrix" in 1999, urmat de doua sequeluri "Matrix Reloaded" si "Matrix Revolutions", ambele lansate in 2003 - a generat in total incasari de peste 1,6 miliarde de dolari in intreaga lume, a precizat Warner Bros, conform Agerpres.

