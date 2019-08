Actorul Javier Bardem ii solicita premierului spaniol Pedro Sanchez sa gaseasca, eventual in cadrul UE, o solutie de repartizare intre tarile membre a migrantilor aflati pe nava umanitara "Open Arms", informeaza EFE.



Javier Bardem a transmis prin intermediul unui video difuzat pe Twitter un "apel urgent" catre premierul Sanchez pentru a gestiona o solutionare a situatiei migrantilor, noteaza dcnews.ro.

Nava umanitara asteapta de saptamana trecuta in apropiere de insula italiana Lampedusa, in apele internationale, sa-i fie indicat un port pentru a-i debarca in siguranta pe cei aproximativ 150 de migranti salvati in doua operatiuni separate.

Citeste si: